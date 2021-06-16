Совместные учения десантников России, Белоруссии и Сербии начались под Новороссийском

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16 июня 2021, 12:33

Фото: соцсети

Международные учения «Славянское братство – 2021» начались на полигоне Раевский близ Новороссийска. Они продлятся до 28 июня. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова заместителя главнокомандующего ВДВ РФ Андрея Холзакова и других лиц.

На полигоне Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ РФ стартовала практическая часть учений «Славянское братство – 2021». В них задействовано около тысячи военных из Белоруссии, России и Сербии. В том числе: около 100 сербских солдат, до 300 белорусских воинов и более 500 российских десантников. К маневрам привлечено до 100 единиц боевой техники.

Заместитель командующего Воздушно-десантных войск России по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) Андрей Холзаков пояснил журналистам: «Основная задача - отработать слаженность не только подразделений, но и штабов, чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям».

Он уточнил, что всего в учениях принимают участие около 100 военнослужащих из Сербии, порядка 300 военнослужащих сил специальных операций Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ. Всего к проведению совместных учений будет привлечено около 1 тыс. военнослужащих. В ходе маневров будут отработаны вопросы тактических действий, высадки десанта для обеспечения ввода главных сил.

В свою очередь первый заместитель командующего Сил специальных операций Белоруссии Владимир Белый заявил: «Мы ставим основную цель для себя — это поддержание наших международных связей в военной сфере, сверить часы с нашими славянскими братьями и коллегами из Вооруженных сил РФ и республики Сербия. Если говорить о военных целях, то основной задачей у нас является передача и получение опыта в вопросах ведения контрдиверсионных и контртеррористических действий».

Подполковник ВС Сербии Горан Видакович высказал предположение, что учения пройдут на «высшем уровне». Учения «Славянское братство» проводятся планово, на постоянной основе, начиная с 2015 года. В 2020 году Сербия отказалась от участия в них.

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