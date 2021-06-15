Пользуясь исходом американских войск из Афганистана, талибы захватили 33 района

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15 июня 2021, 21:30

Фото: соцсети

С начала мая текущего года движение Талибан (запрещено в России) захватило власть как минимум в 33 районах Афганистана. Об этом сообщает издание EADaily, ссылаясь на афганские СМИ.

Глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла заявил 15 июня о том, что уход правительственных сил из 33 районов Афганистана был запланирован службой безопасности. Стало известно, что талибы заняли район Анар Дара в провинции Фарах, на границе с Ираном, район Хаз-Урузган провинции Урузган, в центре страны, районы Госфанди и Сайяд в провинции Сари-Пуль и другие.

Кроме того, талибы продолжают обстрелы правительственных войск в провинции Сари-Пуль, которые, по данным Ariana News, за минувшую неделю потеряли до 40 солдат только убитыми, информации о раненых нет.

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