По поводу вступления Украины в НАТО Байден сказал: «Мой ответ - нет»

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15 июня 2021, 19:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Зеленские получил от Байдена конкретный ответ на ультимативный вопрос о вступлении Украины в НАТО. Президент США не стал ходить вокруг, да около и на этот раз ответил прямо. Ранее Германия высказалась против вступления Украины в Североатлантический блок. Об этом пишет новостное агентство «АННА -Ньюс».

СМИ широко освещали почти ультимативное требование Владимира Зеленского к американском руководству, - ответить на вопрос о возможном скором вступлении Украины в НАТО. Ну что ж, лидер Незалежной получил чего хотел. Байден в своей манере резанул: «Мой ответ — нет. Всё дело в несоответствии нужным критериям». На счёт критериев американский лидер особо не распространялся, лишь указал на коррупцию, которой, кстати, очень прибыльно пользовался его сын – Хантер, до сих пор не улажен скандал возникший, в связи с этим. Напоминаем, что Хантер был введен в состав совета директоров холдинга Burisma в апреле 2014 года. Занимая эту должность формально, он получал 50 тыс. долл. в месяц. Примерно в то же время Британия и Украина начали расследование по делу об отмывании денег этим холдингом. Хантер попал в поле зрения правоохранительных органов. Со стороны Незалежной ход дела курировал Генпрокурор Украины Виктор Шокин. Он то и оказался под ударом. По требованию Джо Байдена в 2016 году президент Незалежной его уволил. А «сонный Джо» умудрился тогда заглушить нарастающий скандал и развалил дело. Получается, что Байден будучи сам коррупционером обвиняет в том же Украину, где, по сути, поддерживал разрастание коррупции в свою бытность вице-президентом США и в годы правления Петра Порошенко.

Чем мотивирован такой отказ Киеву во вступлении в НАТО? Похоже Америка услышала слова российского лидера Владимира Путина, который накануне не исключил прием Незалежной в Североатлантический блок, указав, что время подлёта до Москвы баллистических ракет, пущенных с украинской территории, составит около 7 минут. Тем самым президент РФ фактически прочертил для США (и НАТО) «красную линию». Вероятно, команда Байден это послание услышала и сделала так сказать – «шаг на встречу» в преддверие саммита в Женеве.

Однако, Байден не сделал окончательного вердикта в отношении членства Украины в НАТО, а перенёс этот вопрос на неопределённое будущее. При этом, он высказал намерение оказывать помощь Киеву в урегулировании ситуации на Донбассе, конечно же – силовыми методами. И конечно же он, как опытный политик оставил для себя возможность сделать «шаг назад», заявив: «Ситуация на Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО».

Несколько ранее Берлин выступил против приёма Украины в Североатлантический блок. Догадываюсь, что настойчивость Киева в стремлении помешать строительству «Северного потока 2» (кровно необходимому для развития немецкой экономики) сыграла здесь не последнюю роль.

До этого сам Зеленский сокрушался по поводу того, что делегацию Незалежной не пригласили на только что прошедший саммит НАТО. И это произошло несмотря на то, что Киев для вступления в альянс из кожи вон лезет, развернул невиданную до сель показуху в военном строительстве, имитирующую (или нет) переход на так называемые стандарты НАТО. В добавок ко всему, украинские власти, с интонацией обиженного ребёнка, вопиют, что мол они и только они обеспечивают общеевропейскую безопасность и являются гарантом «сдерживания агрессивной России». Зеленский также постоянно напоминает, что только в угоду Западу обратил свои войска в пушечное мясо. И что он чуть ли не ежедневно приносит жизни своих солдат в качестве жертвы на алтарь «западной цивилизации».

Судя по всему, вопрос о вступлении или не вступлении Украины в НАТО остаётся в качестве козыря в рукаве президента США, который он может по своему усмотрению, в нужный момент выложить на стол переговоров.

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