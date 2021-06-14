Тбилиси приветствует желание НАТО принять Грузию в состав блока

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14 июня 2021, 22:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани доволен приверженности НАТО решению о принятии Грузии в свои ряды, выработанному в ходе бухарестского саммита 2008 года. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Залкалиани заявил журналистам: «В принятом по итогам саммита НАТО коммюнике союзники подтвердили решение бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО и что у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к окончательному вступлению. В коммюнике присутствует новый важный пассаж, где подчеркивается суверенное право Грузии выбирать внешние политические приоритеты и что в НАТО считают неприемлемым вмешательство любой третьей силы в этот процесс. Вышеуказанное является однозначным посланием, что ни у какой третьей силы не будет права вето по вопросу вступления Грузии в альянс».

Глава грузинского дипломатического ведомства пришёл в полный восторг и от того, что НАТО выразило поддержку сохранению суверенитета и территориальной целостности Грузии. И конечно же блок, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии.

Стоит напомнить (нет не Залкалиани – он подлец и коллаборационист – такому не важна истина) еще не потерявшим здравый рассудок политикам стран НАТО, что исторически Осетия и Абхазия не являются частью Грузии. Хочу пояснить тем, кто не знаком с фактами. Речь о том, что Осетия и Абхазия вошли в состав Российской империи, как совершено самостоятельные государства, при чем – не одновременно с Грузией. Осетия добровольно вошла в подданство российской короны в 1774 году, не имея никаких связей с Грузией(которой к слову тогда не существовало, а было несколько отдельных государств, говоривших на картвельском языке). Абхазия присоединилась к Российской империи в 1810 году, как суверенное княжество. А Грузия была принята в подданство российской монархии в 1801 году.

Никаких исторических, моральных и культурных прав у Тбилиси на Южною Осетию и Абхазию – нет и быть не может. Поэтому, заявления НАТО на этот счёт звучат как акт агрессии, или поддержки агрессора, что всецело раскрывает захватническую суть данного военно-политического блока.

Самому Залкалиани, прежде чем обрушиваться с нападками на Россию, в самую пору вспомнить о том, кто спас грузин от персидского и османского ига.

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