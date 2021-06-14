БМПТ терминатор опробуют в ходе тактических учений

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14 июня 2021, 16:54

Фото: соцсети

Минобороны РФ сообщает о проведении 16-17 июня тактических учении силами 90-ой танковой дивизии, входящей в состав Центрального военного округа. На данных манёврах будут задействованы боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию МО ФР.

«В ходе розыгрыша практических действий экипажи БМПТ отработают задачи по применению «Терминаторов» в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке», - информирует Минобороны. Манёвры пройдут на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. В ходе них будут протестированы возможности БМПТ и пройдут исследования методов наиболее эффективного боевого применения этих машин.

Напоминаем, что БМПТ предназначены для борьбы с противотанковыми средствами и бронированными целями и ударными вертолётами. Их задача – поддержка танков в общевойсковом бою и обеспечение их живучести.

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