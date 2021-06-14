Кулеба: Условием запуска «Северного потока 2» должна стать «деоккупация украинских территорий»

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2021, 16:23

Фото: соцсети

Киев «разрешит» России запуск газопровода «Северный поток 2» в обмен на возвращение Крыма Украине и сдачу Донбасса, - на эту тему глава МИД Незалежной Кулеба сделал публикацию на своей странице в Twitter, сообщает EADaily.

«Мы выступаем против «Северного потока 2». Условием его запуска может стать деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины», — написал в своем Twitter-аккаунте Дмитрий Кулеба. Примерно тот же тезис он недавно озвучил в Берлине.

Вообще, в Киеве наблюдается вспышка психоза и слабоумия, в связи с близким окончанием строительства магистрального подводного газопровода «Северный поток 2», - отмечают эксперты.

Сначала всё тот же Кулеба повёл речь о некоей компенсации Украине в связи с близким запуском «Северного потока», теперь он заговорит о возвращении «оккупированных» территорий, в первую очередь имея ввиду Крымский полуостров. Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пугал Европу полномасштабной войной из-за запуска «Северного потока 2». А руководитель Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник потребовал презентовать Украине часть акций «С

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости