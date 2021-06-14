Россия увеличила свой ядерный арсенал на 180 боеголовок

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14 июня 2021, 15:13

Фото: соцсети

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщает об увеличении ядерных боеголовок в арсенале России. Об этом пишет новостное агентство «Интрефакс».

В Докладе SIPRI указывается, что Российская Федерация нарастила количество ядерных боеголовок на 180 единиц, это произошло по большей части из-за приёма на вооружение новых ракетных комплексов сухопутного базирования и межконтинентальных ракет, размещаемых на подводных лодках. Далее подчеркивается, что Москва и Вашингтон не вышли за пределы очерченные в Договоре СНВ-3.

SIPRI также извещает, что в совокупности все страны – члены ядерного клуба: Великобритания, Китай, КНДР, Индия, Израиль, Пакистан, Россия, США, Франция - имеют в своих арсеналах 13080 ядерных боеголовок, это на 320 единиц меньше, чем в прошлом году.

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