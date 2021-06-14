«Военные» итоги недели: учения НАТО в Арктике и место России в «ядерном рейтинге»

Аргументы Недели → Армия 13+

14 июня 2021, 13:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

НАТО провело учения Arctic Challenge Exercise 2021 в западном секторе Арктики. А Тихоокеанское командование США провело учения Agile Dagger 2021, в которых было задействовано 38 атомных субмарин. В то же время манёвры провели два российских флота Северный в Баренцевом море и Тихоокеанский в центральной части Тихого океана. Российские ВС в этом году получат более 170 новых танков и два истребителя пятого поколения Су-57. В следующем году ожидается поставка в войска крупной партии перспективной бронетехники на платформе «Армата». ICAN опубликовала данные о затратах в 2020 году стран членов ядерного клуба на развитие ядерного оружия. Россия заняла третье место. США вывели 50% своих войск из Афганистана.



На минувшей неделе страны НАТО и их партнёры в Северной Европе провели учения Arctic Challenge Exercise 2021в западном секторе Арктики. Практически одновременно ВМС США начали учения Agile Dagger 2021в Тихом океане, в котором были задействованы 38 атомных субмарин различного назначения. В ходе этих манёвров отрабатывались удары межконтинентальными баллистическими ракетами по сухопутным объектам вероятного противника и борьба с надводным и подводным флотом всё того же вероятного противника.



В ответ на маневры НАТО и США российский ВМФ провел учения в Баренцевом море силами Северного флота и в Тихом океане силами Тихоокеанского флота. Последний направил в центральную часть Тихого океана 20 надводных и подводных боевых кораблей. В их числе были: ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». С воздуха эту группировку прикрывали дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие летательные аппараты ВКС РФ различного назначения. Всего - 20 бортов.



Северный флот направил на учения (навстречу силам НАТО) в Баренцево море ударную корабельную группу, в составе которой были тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Получается, что российский флот отработал боевые действия сразу на двух удалённых друг от друга ТВД против, по сути, реального противника: сил США и НАТО с партнёрами.



На минувшей неделе стало известно, что российские сухопутные войска получат более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партию танков Т-90М «Прорыв». Кроме того, потупило сообщение о скорой поставке Вооружённым силам перспективной бронетехники на платформе «Армата», для проведения войсковых испытаний. Глава УВЗ сообщил, что армия получит танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 в 2022 году. Кроме того, ожидается, что уже в текущем году в ВКС РФ поступят два серийных истребителя пятого поколения Су-57, правда они будут оснащены двигателем от Су-35 (АЛ-41Ф-1С поколения 4++).



Российские ВС продолжают укреплять западное стратегическое направление. В Западный военный округ поступят на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного базирования «Кинжал» и ОТРК «Искандер-М». Предполагается, что в качестве носителей «Кинжала» будут использоваться истребители МиГ-31 из состава 790-го истребительного ордена Кутузова III степени авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной Борисовской Померанской дважды Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 6-й армии ВВС и ПВО. Данный полк дислоцируется на аэродроме Хотилово в Бологовском районе Тверской области.



Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) были опубликованы данные о затратах на развитие ядерного оружия странами ядерного клуба в 2020 году. Всего в совокупности было израсходовано 72,6 млрд долл. Абсолютным лидером в этом рейтинге являются США. На их долю приходится 37,4 млрд долл. Второе место прочно занимает Китай, чей ядерный бюджет достиг 10,1 млрд долл. На третьем месте - Россия, которая потратила около 8 млрд. Россия тратит на ядерные вооружения примерно в 4,7 раза меньше денег чем США. При этом Вашингтон обвиняет Москву в непомерном производстве ядерных боеголовок. Ядерные бюджеты других стран ядерного клуба по данным ICAN составили: у Великобритании - 6,2 млрд долл., у Франции - 5,7 млрд, Индии - 2,48 млрд, Израиля - 1,1 млрд и у Пакистана около 1 млрд долл. Аутсайдером оказалась КНДР, которая активно ведет разработки ядерного оружия и продолжает его испытания. Пхеньян потратил в 2020 году - 667 млн. долл.

Тем временем США значительно ускорили вывод своих войск из Афганистана. На прошедшей неделе поступило сообщение о 500 рейсах, совершённых американскими транспортными самолётами C-17. Было вывезено более 50% личного состава и 13 тыс. единиц вооружения. США настойчиво ведут переговоры с Пакистаном, Узбекистаном и Таджикистаном о размещении своих баз на территориях этих стран. Пакистан наотрез отказался.

«Поиски баз – это может быть их желание. Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах», - заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Если Вашингтон договорится с Душанбе, то не будет ясна судьба 201-ой российской военной базы в Таджикистане и возможно встанет вопрос о российском военном присутствии в этой стране. Кстати, французские ВВС сворачивают свою базу в аэропорту Душанбе. По плану последний французский военный покинет Таджикистан до 31 декабря сего года.





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