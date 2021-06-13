Порошенко считает, что запуск «Северного потока 2» под большим вопросом, поскольку Меркель летит в Вашингтон

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13 июня 2021, 19:50

Фото: соцсети

Бывший президент Украины и глава парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не ждёт ничего плохого для Украины на встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Порошенко также считает, что запуск в эксплуатацию «Северного потока 2» под большим вопросом, поскольку Меркель в ближайшее время полетит в Вашингтон.

«От встречи Байден-Путин я жду только позитива», - написал Порошенко в Фейсбуке. Он указал, что Байден очень квалифицированный политик и Путину не удастся переиграть его в переговорном процессе. Глава фракции «Европейская солидарность» также высказал мнение о том, что запуск в эксплуатацию магистрального подводного газопровода «Северный поток 2» может не состояться, поскольку в ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится с визитом в Вашингтон.

Эксперты считают, что Байден попробует оказать давление на Путина и вбить клин между Россией и Китаем.

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