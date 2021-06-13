Эксперты считают, что Байден «сдаст Украину» Путину на саммите в Женеве

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13 июня 2021, 19:35

Фото: соцсети

Американский лидер Джозеф Байден высказал свои сомнения в том, что ему удастся уговорить во время саммита в Женеве Владимира Путина быть более покладистым к требованиям США. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс». Однако эксперты указывают, что скорее всего Байден едет в Женеву с сильным козырем в рукаве. Он попытается уговорить Путина действовать совместно с США против Китая взамен сдаст России – Украину.

На пресс-конференции Байдена в Великобритании, которую он проводил соло, прозвучал следующий тезис о предстоящей его встрече с Путиным: «Нет никаких гарантий, что можно изменить поведение человека, его страны».

Конечно же, он обмолвился, что Америка не желает конфронтации с Россией. Но, на каждое действие Москвы, не вписывающееся в политику Вашингтона, будет дан жёсткий ответ, - заявил Байден.

«Сонный Джо» слегка приоткрыл завесу над тем, о чём пойдёт речь в Женеве. Он упомянул, что поговорит о российской экономике, о пандемии COVID-19, о взаимоотношениях Москвы с США, Европой и о ближневосточных делах.

Байден также завил, что укажет России на те моменты, где та нарушает международные нормы.

Эксперты считают, что всё вышеизложенное лишь ширма для более серьезного разговора. По их мнению, Байден едет в Женеву, чтобы «сдать Украины с потрохами». Взамен, он потребует от Путина присоединиться к «походу» Запада против Китая. Если российский лидер не пойдёт на сделку, возможны серьезные последствия. Как то, блокирование работы всех российских газопроводов, война с Украиной, которая будет инспирирована Америкой, и в которой Незалежная получит поддержку НАТО, вплоть до приёма Киева в альянс, не смотря на формальную невозможность такого решения.

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