Путин оценил высокий профессионализм Джозефа Байдена

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13 июня 2021, 16:33

Фото: соцсети

Владимир Путин заявил, что решение американского лидера Джо Байдена о продлении договора СНВ-3 указывает на его высокую квалификацию, как руководителя государства. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

«Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила Договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно, потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах», - заявил российский лидер Павлу Зарубину.



Владимир Путин предвидит, что на предстоящим саммите в Женеве с американским президентом наверняка будут подняты вопросы по Ливии и Сирии. Напоминаем, что ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял о том, что Москва не рассчитывает на прорыв в отношениях РФ и США в положительном смысле, по результатам предстоящих 16 июня переговоров между президентами двух стран.

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