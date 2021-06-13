США собираются разместить войска близ границ с Россией в Средней Азии, в том числе и в Казахстане

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13 июня 2021, 16:10

Фото: соцсети

Америка ведёт переговоры с бывшими советскими республиками в Средней Азии на предмет размещения на их территории своих военных баз, после вывода войск ВС США из Афганистана. В частности, Вашингтон уговаривает Казахстан на тесное военное сотрудничество. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзаде заявил: «Мы ведём переговоры о сотрудничестве со всеми странами региона, в том числе и с Казахстаном. Пока в этом направлении прогресса нет, но контакты продолжаются. Соединённые Штаты полны решимости добиться успеха».

Халилзаде в ближайшее время совершит двухдневный визит в Казахстан. Он надеется провести переговоры о размещении американских войск в этой стране с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее сообщалось, что США уже вывели 50% своих войск из Афганистана. Полный вывод сил запланирован на 11 сентября. Также, стало известно, что Пакистан не дал согласия на размещение американских войск на своей территории.

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