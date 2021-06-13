Укладку нитки «А» газопровода «Северный поток 2» доверили ТУБ «Фортуна», которая заменила ТУС «Академик Черский»

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13 июня 2021, 13:44

Фото: соцсети

Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к достройке нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2», заменив ТУС «Академик Черский». Об этом сообщает EADaily.

Трубоукладочное судно «Академик Черский» покинуло место строительства нитки «А» магистрального подводного газопровода «Северный поток 2» и отошло от крайней точки на три мили, его заменила ТУБ «Фортуна», которая 10 июня закончила работы по стыковке частей нитки «В» того -же газопровода и вернулась в датские территориальные воды для продолжения работ по укладке труб.

По сообщению портала EADaily сегодня, 13 июня ТУБ «Фортуна» приступила к работам на нитке «А». Кроме неё и «Академика Черского» в районе проведения работ находится ещё десять кораблей обеспечения. Завершение укладки нитки «А» планируется на конец сентября. Пресс-служба газопровода не даёт объяснение почему «Академик Черский» так и не смог выйти на плановый темп работ – укладки 2 тыс. м трубы в сутки.

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