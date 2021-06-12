РФ увеличила своё военное присутствие в Сюникской области Армении
12 июня 2021, 20:00
В приграничной с Азербайджаном армянской области Сюник увеличены российские военные силы, для сдерживания азербайджанских войск, вторгшихся на территорию Армении. Об этом сообщает агентство Sputnik Армения, ссылаясь на слова посла РФ в Ереване Сергея Копыркина.
В частности, российский посол сообщил, что для войск РФ «появилась новая зона ответственности». Ранее они прикрывали территорию Армении на участках армяно-иранской и армяно-турецкой границ. Теперь несколько новых постов российских пограничников появились на дорогах Горис-Давид Бек и Капан-Чакатен. Также сообщается, что при посредничестве России армянские и азербайджанские военные договорились решать все острые вопросы мирным путём.
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