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Военные США выводят свою боевую технику из Сирии

, 18:44

Военные США выводят свою боевую технику из Сирии
Фото: соцсети

Колонна бронетехники Вооруженных сил США совершила марш из сирийской Аль-Джазиры в провинцию Хасака, далее через удерживаемый американскими военным пограничный переход «Аль-Валид» проследовала на территорию сопредельного Ирака. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Источники, находящиеся в районе Аль-Ярубия, на северо-востоке Сирии сообщили о том, что американская военная колонна, в составе которой были броневики и грузовые машины (всего 36 машин) совершила переход из военной авиабазы США Хараб Аль-Джир в сирийской Аль-Джазире в северном направлении. Далее эта техника проследовала на территорию Ирака, через пограничный переход «Аль-Валид» в провинции Хасака, находящийся под контролем американских войск.

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