В Сирии непримиримые исламисты совершают перегруппировку сил и ведут обстрел правительственных войск

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12 июня 2021, 18:29

Фото: соцсети

В Сирийской арабской республике (САР) в Идлибской зоне деэскалации террористы из джихадистского течения «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 38 обстрелов позиций правительственных сил за последние сутки. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на Минобороны России.

В ходе брифинга заместитель главы Российского координационного центра контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов позиций правительственных войск со стороны военизированных формирований «Джабхат Ан-Нусры». В провинции Идлиб было зафиксировано 17 обстрелов, в провинции Латакия — 8, в провинции Алеппо — 4, в провинции Хама — 9 обстрелов.

Вадим Кулить также заявил: «По данным средств объективного контроля, незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан в районе Серакиб и Мадждалия в районе Ариха». Судя по всему, джихадисты ведут перегруппировку сил и средств для перехода к наступательным действиям на двух вышеуказанных направлениях.

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