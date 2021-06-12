Соединённые Штаты увеличат число складов ядерного оружия воздушного базирования

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12 июня 2021, 16:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

К 2030 году Америка увеличит количество с двух до пяти авиабаз бомбардировщиков стратегического назначения для размещения ядерного оружия. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, опубликованную Федерацией американских ученых.

Сейчас склады ядерных гравитационных бомб и крылатых ракет находятся на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Майнот (штат Северная Дакота). До 2030 года новые арсеналы ядерного оружия воздушного базирования появятся на других трёх авиабазах: Дайесс (штат Техас), Барксдейл (штат Луизиана) и Элсуорт (штат Южная Дакота).

Во всех пяти вышеперечисленных пунктах дислоцируется американская дальняя и стратегическая авиация. Сейчас парк «стратегов» состоит из 70 бомбардировщиков B-52H Stratofortress, двух десятков B-2 Spirit и примерно десятка дальних бомбардировщиков B-1B Lancer, которые ещё ВВС США недавно планировали полностью списать в утиль, затем передумали. Кстати, та же история и с «летающими крепостями» B-52H Stratofortress их начали восстанавливать. Специальные команды выезжают на кладбище самолётов в Аризону и забирают оттуда эти бомбардировщики по одному. Их ремонт и модернизация обходится дорого, но это дешевле, чем строить новые самолёты за последнее время специалисты сумели поднять в воздух два таких борта.

Носителями ядерного оружия в ВВС США являются видавший виды B-52H Stratofortress и относительно новый бомбардировщик невидимка B-2 Spirit, которые базируются на аэродромах Уайтмен (штат Миссури) и Майнот (штат Северная Дакота). Там же располагаются арсеналы ядерного оружия воздушного базирования (ЯОВБ). Кроме того, США складировали ядерные авиационные бомбы в Италии на базах «Авиано» (35 бомб В-61) и «Геди-Торре» (40 бомб В-61), в Германии на базе «Рамштайн» (20 бомб В-61), в Бельгии на базе «Кляйн Брогель» (22 бомбы В-61), в Нидерландах на базе «Волкель» (20 бомб В-61) и в Турции на Базе Инджирлик находился арсенал с 50 бомбами В-61.

Добавление ещё трёх складов ЯОВБ на авиабазах ВВС США на территории Америки связано с приёмом на вооружение нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. ВВС США планирует закупить до 100 таких машин и потратит на это около 80 млрд Долл. Запланировано размешенное данной техники на базах: Дайесс, Барксдейл, Уайтмен и Элсуорт. Именно по этой причине появятся три новых арсенала для хранения ЯОВБ.

Что касается нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Уже созданы два опытных образца этого типа машин, испытание которых, по плану, начнётся в следующем году. А принятие его на вооружение возможно уже в 2027 -м. Об этом представитель ВВС США Дарлин Костелло сообщил на слушаниях в Конгрессе.

Вопрос в том, как Вашингтон собирается согласовывать появление у него дополнительных 100 стратегических бомбардировщиков с Договором СНВ-3. Напоминаем, что согласно этого документа один стратегический бомбардировщик приравнивается к одной ядерной пусковой установке, которых каждая сторона может иметь не более 700 в развёрнутом виде. Кроме того, есть ограничение по ядерным боеголовкам (ЯБг), находящимся в боеготовом состоянии. Их может быть не более 1500 единиц. Сейчас в арсенале США 1357 ЯБг. В целом ВВС США имеют 8 мест складирования ЯОВБ по обе стороны Атлантики, а будет их – одиннадцать. Причем большая часть этих хранилищ расположена в непосредственной близости от России.

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