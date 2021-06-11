На Украине завершено досудебное расследование в отношении Аксёнова, Константинова, Поклонской и других

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11 июня 2021, 19:30

Фото: соцсети

На Украине завершено досудебное расследование по уголовным делам, заведённым в отношении бывших высокопоставленных чиновников Автономной Республики Крым. Судебные органы Незалежной готовы отправить в места не столь удалённые: экс-депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксёнова, бывшего главу Верховной Рады АРК Владимира Константинова, экс-прокурора Генпрокуратуры Украины Наталью Поклонскую и пять других чиновников. Кстати, Поклонская недавно выразила желание вернуться на Украину.

Агентство «Интерфакс Украина» пишет, что Пресс-служба Офиса Генпрокурора Незалежной сообщила, что «расследование проводилось по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измены и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины)».

В частности информировалось: «Речь идет об экс-депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Совета министров Республики Крым, экс-председателе Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем главе так называемого Государственного Совета Республики Крым, бывшем прокуроре Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем прокуроре так называемой Республики Крым, Севастопольском мэре, экс-начальнике отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем министра внутренних дел так называемой Республики Крым, начальнике штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем начальнике Пограничной службы так называемой Республики Крым, бывшем депутате Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем первом заместителе председателя Совета министров так называемой Республики Крым и бывшем начальнике управления СБУ в г. Севастополе, в дальнейшем начальнике так называемой ФСБ по Республике Крым».

Агентство «Интерфакс-Украина» уточняет, что «расследование завершено в отношении Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, Юрия Дойникова, Сергея Абисова, Виктора Мельниченко, Рустама Темиргалиева и Петра Зимы».

Следствие велось сотрудниками Следственного управления СБУ. Украинские судебные и следственные органы приветствуют явку с повинной всех вышеперечисленных лиц, но помилование им не гарантируют. Кстати, Наталья Поклонская недавно заявила, что собирается вернуться на Украину. Ну что ж, похоже на то, что её там ждут с распростёртыми объятиями.

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