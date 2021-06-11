НАТО обсуждает новую стратегию на противодействие России и высказывает пожелание наладить с ней диалог

Аргументы Недели → Армия 13+

11 июня 2021, 18:52

Фото: соцсети

Столтенберг надеется, что на ближайшей сессии НАТО, которая запланирована на 14 июня сего года, Североатлантический альянс поручит именно ему разработку новой стратегической концепции. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Наша нынешняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году на саммите в Лиссабоне. С тех пор мир изменился», - сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, в пятницу.

Он подчеркнул: «Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности …. И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны». Столтенберг не доволен, что в озвученной концепции вовсе не упоминается Китай, который серьезно прибавил в экономическом военном и политическом весе за последнее время.

Генсек НАТО считает, что ему удастся наладить диалог с Москвой. Интересно с каких позиций он собирается общаться с Кремлём на этот раз? Как показывает практика тон риторики Генсека НАТО задаёт Вашингтон, а Байден настроен не очень дружелюбно к своему визави по переговорам в Женеве, впрочем, не будем загадывать, несмотря на то, что обе стороны не рассчитывают на взаимопонимание.



И всё же учтём, что Столтенберг заявил: «Я очень надеюсь, что в не самом далеком будущем мы сможем снова созвать совет Россия-НАТО, потому что это платформа для диалога между НАТО и Россией».

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