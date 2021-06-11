НАТО планирует победоносную войну против России и обсуждает стратегию

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11 июня 2021, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Командование США и НАТО считают, что строгое следование ранее выработанной стратегии позволит одержать альянсу убедительную победу в войне против России. Об этом пишет «АННА-Ньюс», ссылаясь на статью аналитика Криса Осборна, опубликованную в National Interest.

США и следующие у них в военно-политическом кильватере страны НАТО свято верят в долгосрочное военное планирование. Согласно которому Запад должен придерживаться стратегии выработанной еще в годы холодной войны и обновлённой в последнее время. Это по мнению американской военной верхушки обязательно принесет победу Вашингтону и его союзникам.

Но, практика войн показывает, что далеко не всем планам суждено исполняться. На наше счастье, западные генералы, давно прекратившие размышлять творчески, не знакомы с наследием великого русского полководца Александра Суворова. Даже если и знакомы, то явно не дооценивают его значение в военном искусстве. Собственно, и в Пентагоне, и в военных ведомствах стран союзниц США сам термин «военное искусство» уже давно воспринимают, как нечто отвлечённое от реальности. Ставка делается на техническое превосходство, на сетецентрическое управление войсками и на жёсткое военное планирование, которое составляется с применением искусственного интеллекта или компьютерного моделирования.



Американский военный аналитик Крис Осборн считает, что война США против РФ на европейском ТВД будет скоротечной и потребует максимального использования всех сил Пентагона и союзников США по НАТО, а также партнёров альянса.

Предполагается, что войскам НАТО и партнёрам альянса удастся организовать слаженные действия против сил РФ. Причём четкое взаимодействие предполагается не только между подразделениями, частями, соединениями или объединениями, но и между боевыми платформами, сухопутными, воздушными и морскими. Несколько упускаются ещё два домена: космос и киберпространство. Но, судя по всему, автор имеет их ввиду, поскольку стратегия США и НАТО предполагает ведение войн будущего сразу во всех пяти вышеперечисленных доменах. Опять же демонстрируется незыблемая вера в многофункциональность американских самолётов пятого поколения F-35, несмотря на многочисленные недоработки и критические замечания в их адрес. Как говорил в своё время Александр Суворов: «Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить».



С помощью F-35, находящихся на вооружении ВС США и их союзников, планируется создание общей сети управления действиями войск. Это, по мнению американского командования даст дополнительные возможности силам Запада использовать максимально массированно и эффективно весь имеющийся в их распоряжении арсенал. Поправки на неожиданности практически не делаются. Эксперты указывают на приверженность командования США к штампам. Что бесспорно сыграет с западными вояками злую шутку.

Кстати, сетецентрическое управление войсками уже даёт свои негативные результаты. Вышеуказанная система позволяет генералам видеть поле боя и действия самых низовых войсковых формирований и вмешиваться в работу командиров младшего и среднего звена, что намертво лишает их возможности проявлять инициативу и самостоятельность в командовании подчинёнными им силами и средствами. Как следствие падает авторитет командиров среднего и низшего звеньев, что вносит сумятицу и в действия подчинённых им солдат. Есть мнение, что, например, в сухопутных боевых действиях, в первых эшелонах будут использоваться силы партнёров НАТО таких: как Украина, Грузия, Молдова, а также младших членов альянса (имеются ввиду бывшие союзные республики Балтии и войска стран бывших участниц Варшавского договора). На счёт их боеспособности эксперты высказывают весьма критичные замечания. Однако, без пушечного мяса в войне с Россией Западу обойтись не получится. Даже если возможность организации управления ими низка, они могут послужить в качестве первого тарана (или авангарда) для втягивания РФ в войну и отвлекающих действий.

Прогнозы результатов военного противостояния НАТО и РФ различаются в самом широком спектре. Большинство российских аналитиков сходятся во мнении, что победоносной войны западу лучше не планировать, поскольку очевиден и противоположный результат.

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