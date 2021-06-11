ЛНР предполагает судить Протасевича на своей территории

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11 июня 2021, 15:52

Фото: соцсети

Луганск допускает возможность суда над бывшим бойцом батальона «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация) Романом Протасевичем, который недавно был арестован белорусскими правоохранительными органами за экстремизм, сообщает агентство «Интерфакс».

Представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил в эфире телеканала «Россия 24»: «Я считаю, что это (суд над Протасевичем в ЛНР – «АН») вполне возможен, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа». Он так же сообщил, что для этого придется поработать над оформлением соответствующих документов. Он также указал на проведение в ЛНР следственных действий, для доказательства военных преступлений Протасевича, совершённых на территории Донбасса.

Мирошник подчеркнул: «С нашей стороны, со стороны наших правоохранительных органов создана следственная группа, которая занимается этим и направлены соответствующие документы уже непосредственно правоохранительным органам, следственным органам Белоруссии».

Ранее Генпрокуратура ЛНР направила в Белоруссию запрос о проведении следственных действий с подозреваемым в военных преступлениях Романом Протасевичем. Его обвиняют в обстрелах мирных жителей Донбасса и в уничтожении гражданской инфраструктуры. По данным правоохранителей ЛНР Протасевич добровольно вступил в ряды националистического батальона «Азов» летом 2014 года и служил там до зимы 2015 года на должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азова», и принимал участие в боевых действиях.

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