Владимир Путин утвердил закон, определяющий меру ответственности за разглашение служебной тайны

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11 июня 2021, 15:19

Фото: соцсети

Закон, регламентирующий пользование служебной тайной в области обороны, был подписан президентом и Верховным главнокомандующим ВС РФ. Ранее он был принят Государственной Думой. После подписания Владимиром Путиным закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает агентство «Интерфакс».

В 61-ФЗ «Об обороне» внесено понятие служебной тайны. Это сведения, не подлежащие разглашению, но и не входящие в перечень информации, имеющей тот или иной гриф секретности. Этот документ касается Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, Военной прокуратуры, военных следственных органов.

За разглашение служебной тайны предусмотрена дисциплинарная или административная ответственность. Первая – касается военнослужащих в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ. Вторая – гражданских лиц. Об этом указано в пояснительной записке № 1144924-7. В соответствии со статьёй 13.14 КоАП РФ лица, виновные в разглашении служебной тайны могут быть оштрафованы: граждане от 500 до 1000 руб., чиновники - 4 до 5 тыс. руб.

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