ТУС «Академик Черский» за минувшие сутки уложило 680 м трубы нитки «А», осталось проложить менее 70 км

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10 июня 2021, 18:47

Фото: соцсети

За минувшие сутки трубоукладочное судно «Академик Черский» прошло еще 680 метров. Осталось уложить чуть меньше 70 км нитки «А». Тем временем баржа «Фортуна» ставит завершающий штрих в соединении двух частей нитки «В». Об этом сообщает ТК «Территория смысла».

Есть предположение, что после завершения работ на нитке «В» трубоукладочная баржа «Фортуна» может быть задействована на работах для прокладки нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2». Возможно это позволит ускорить завершение работ по укладке подводного трубопровода.

В настоящее время «Фортуна» завершает сварку двух частей нитки «В». Сейчас она работает в акватории глубиной 19 -21 м. Рядом с ней маневрирует «Балтийский исследователь». окончательная укладка трубы нитки «В» на дно произойдёт в ближайшее время.

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