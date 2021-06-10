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В сирийском Идлибе террористы обстреляли дома мирных жителей

, 18:17

В сирийском Идлибе террористы обстреляли дома мирных жителей
Фото: соцсети

Террористические организации нанесли удары по освобожденным поселкам Кафр-Нубль и Серакиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство «САНА».

Несколько ракетных и артиллерийских снарядов, выпущенных военизированными формированиями террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России), упали на окраинах освобожденных поселков, в результате чего был причинен ущерб домам и имуществу граждан. Данных о жертвах пока нет.

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