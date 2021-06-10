ВМФ РФ отрабатывает борьбу с вероятным противником одновременно в Арктике и в Тихом океане

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10 июня 2021, 18:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В центральной части Тихого океана, по сути, возникло учебное противостояние между группировками атомных подводных лодок ВМС США различного назначения и российских надводных и подводных кораблей. Одновременно Северный флот отрабатывает вопросы обороны российской Арктики в Баренцевом море, на фоне учений ВВС НАТО. ВВС США проводят воздушную разведку вдоль российских дальневосточных берегов. На перехват американского самолёта разведчика был поднят российский Су-35. Об этом сообщает «Интерфакс».

Минобороны информирует, что ударные корабельные группы ТоФ вышли в заданные районы Тихого океана, совершив переходы превышающие по протяжённости 4 тыс. км. Манёвры проходят примерно в центре Тихого океана. В составе ударных групп: ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и другие корабли и подводные лодки, всего – 20 вымпелов. Военное ведомство сообщает, что группировка имеет на вооружении ракетные комплексы. С воздуха ударные морские силы ТоФ РФ поддерживают дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие летательные аппараты ВКС РФ различного назначения. Всего - 20 бортов.

ДИМК МО ФР сообщает: «В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника».

Ранее Индо-тихоокеанское командование ВС США информировало о выходе трети от всех американских атомных подводных лодок (всего - 38 субмарин) различного назначения в Тихий океан для проведения учений Agile Dagger 2021. В ходе этих манёвров американцы отрабатывают удары межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки по целям вероятного противника. А также решаются учебные задачи по борьбе с надводными и подводными кораблями вероятного противника. Как нельзя к стати в районе действий американских субмарин оказались надводные и подводные корабли ТоФ, отрабатывающие аналогичные учебно-боевые задачи.

В то же время Северный флот РФ и НАТО отрабатывают манёвры в западном секторе Арктики. Ранее пресс-служба Северного флота сообщила: «Корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота в соответствии с планами учения». Эти манёвры проходят на фоне крупномасштабных арктических учений ВВС НАТО и их союзников Arctic Challenge Exercise 2021.

Получается, что российский ВМФ ведёт отработку учебно-боевых задач, направленных против США и НАТО сразу на двух Театрах военных действий (ТВД): на западном арктическом ТВД и на тихоокеанском ТВД. Военная подготовка потенциальных противников в Третьей мировой войне вероятно приближается к пиковым значениям. Во всяком случае, уже можно судить о том, как США и НАТО планирует воевать против России.

Одновременно с проведением вышеперечисленных манёвров США ведут воздушную разведку у берегов российского Дальнего Востока. Так в четверг к российскому воздушному пространству приблизился самолёт разведчик ВВС США RC-135. На его перехват был поднят многофункциональный истребитель СУ-35 ВКС РФ. Данный полет американского RC-135 можно рассматривать и как намеренную провокацию, при учёте и без того нервной обстановки на фоне проведения масштабных, почти контактных учений сразу на двух стратегических направлениях.

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