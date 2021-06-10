Минобороны получит партию бронетехники на платформе «Армата»

Аргументы Недели → Армия 13+

10 июня 2021, 16:43

Фото: соцсети

Поставка опытно-промышленной партии бронетехники на платформе «Армата» российскому военному ведомству несколько задержалась, но все же она будет осуществлена в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова руководителя «Ростеха».

Глава «Ростеха» Александр Потапов все же настаивает, что эта опытно-промышленная партия производится в соответствии с госконтрактом, «который выполнятся в сроки, установленные этим госконтрактом». Ну что ж, поверим ему на слово, ходя речь об этой партии шла ещё в 2016 году. В августе 2018 замминистра обороны РФ Алексей Криворучко информировал о серийных поставок 132 машин - танков Т-14 и БМП Т-15 до конца 2021 года. Сейчас всё смещается на 2022 год и в составе вышеуказанной партии будут танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.

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