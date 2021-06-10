Российский корвет - невидимка «Меркурий» может стать очередным долгим проектом

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10 июня 2021, 16:31

Фото: соцсети

Перспективный корвет-невидимка проекта 20386 «Меркурий» (изготавливаемый по схеме стелс) может стать опытным кораблём для отработки технологий и не войти в боевой состав ВМФ России, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

Корвет «Меркурий» является головным в проекте 20386. При его строительстве используются композитные материалы и технологии «стелс». «В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач», - пишет Интерфакс. «Меркурий» будет отличаться большой скоростью, дальностью плавания и улучшенной мореходностью. Кроме того, у нового корвета будет сбалансирован набор вооружения, интегрированного в информационно-управляющие системы открытой архитектуры. Он получит передовое радиоэлектронное оснащение и роботизированные комплексы. Все эти технические новинки позволят уменьшить численность экипажа.

Однако, строительство нового корвета может затянуться до момента отработки технологий, которые закладываются в него, - заявил Рахманов. Более того, корабль может вообще быть задействован для проведения НИОКР и вряд ли будет передан в боевой состав МВФ РФ. В общем всё зависит от технического задания Минобороны, если требования будут запредельными, корвет ждёт долгая доработка.



Боевые корабли класса «корвет» имеют мощное вооружение и способны поражать надводные корабли крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами, обеспечивать охранение и оборону других кораблей и судов от воздушных ударов с применением бортовых средств ПВО/ПРО. При высадке на берег морского десанта корветы используются для артиллерийской поддержки.

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