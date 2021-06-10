На полигоне Смолино прошла демонстрация нового вертолёта Ка-52М и нескольких самоходных артиллерийских систем

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10 июня 2021, 14:44

Фото: соцсети

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко совершил инспекционную поездку на испытательный полигон в Нижегородской области. Ему представили ударный вертолёт Ка-52М, оснащённый новым управляемым вооружением, а также различные артиллерийские самоходные системы. Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

Криворучко посетил полигон Минобороны в поселке Смолино в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа. Ему продемонстрировали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения, а также показали стрельбу из самоходных артиллерийских систем «Лотос», «Магнолия», «Мальва», «Флокс», «Спрут», «Дрок» по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.

Замминистра дал высокую оценку увиденному. По результатам своей инспекционной поездки он провел совещание, на котором присутствовали военные чины и представители предприятий оборонной промышленности. Обсуждались вопросы по проведению научно-исследовательских опытно-конструкторских работ новых образцов вооружения для Сухопутных, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

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