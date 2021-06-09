Корабельная ударная группа СФ РФ вышла в Баренцево море, на фоне идущих в регионе крупномасштабных учений ВВС НАТО

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9 июня 2021, 19:39

Фото: соцсети

Во время проведения военно-воздушных учений объединённых сил НАТО и союзников альянса Arctic Challenge Exercise 2021, в Баренцево море вышли два крейсера Северного флота РФ и корабли сопровождения для отработки военно-морских манёвров по защите арктических рубежей Российской Федерации. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу СФ.

«Корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота в соответствии с планами учения», - сообщила пресс-служба СФ РФ.

Кроме ударных кораблей в море вышли морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики: «Машинист», «Ельня», «Соловецкий Юнга» и «Ядрин». Их задачей является разведка акватории на наличие морских мин и обезвреживание оных.

Вышеуказанные крейсеры и тральщики отработают взаимодействие с другими боевыми кораблями при обороне морских рубежей страны.

«Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил, выполнение ряда зачётных боевых упражнений с применением практического оружия», - сообщает СФ.

В манёврах задействованы береговые силы, 20 боевых кораблей и подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов.

В регионе до 18 июня будут идти крупные многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2021, в которых принимают участие ВВС: Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, США, Швеции, Норвегии и Финляндии. Кроме ударной авиации в них задействованы натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

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