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Киев заблокирует движение грузового транспорта на белорусско-украинской границе

, 18:31

Киев заблокирует движение грузового транспорта на белорусско-украинской границе
Фото: соцсети

На пограничном КПП «Новые Яриловичи — Новая Гута» украинские пограничники с 10—13 июня планируют заблокировать движение грузового транспорта в направлении Белоруссии. Об этом сообщает EADaily.

Источником этой информации стали белорусы, проживающие на территории Украины.

Настрой белорусской диаспоры в Незалежной направлен против нынешних властей в Минске. Непонятно, чего в реальности хотят активисты этой диаспоры. То ли они поддерживают решение украинского пограничного руководства, то ли – нет. Очевидно, что их заявления в отношении Лукашенко резко политизированы. Но не понятно, в чём будет выигрыш для них, когда движение грузового автотранспорта из Украины в Белоруссию и обратно будет перекрыто на границе.

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