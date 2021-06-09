Киев заблокирует движение грузового транспорта на белорусско-украинской границе
9 июня 2021, 18:31
На пограничном КПП «Новые Яриловичи — Новая Гута» украинские пограничники с 10—13 июня планируют заблокировать движение грузового транспорта в направлении Белоруссии. Об этом сообщает EADaily.
Источником этой информации стали белорусы, проживающие на территории Украины.
Настрой белорусской диаспоры в Незалежной направлен против нынешних властей в Минске. Непонятно, чего в реальности хотят активисты этой диаспоры. То ли они поддерживают решение украинского пограничного руководства, то ли – нет. Очевидно, что их заявления в отношении Лукашенко резко политизированы. Но не понятно, в чём будет выигрыш для них, когда движение грузового автотранспорта из Украины в Белоруссию и обратно будет перекрыто на границе.
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