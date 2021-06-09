Украина вывела своих военных из состава миссии НАТО в Афганистане
9 июня 2021, 18:17
Украинские военные, участвовавшие в афганской операции НАТО «Решительная поддержка» вернулись на родину в числе первых. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».
По данным агентства в натовской операции «Решительная поддержка» участвовал 21 военнослужащий ВСУ, все они вернулись на Украину. Напоминаем, что Незалежная направила в состав войск НАТО своих солдат для участия в вышеуказанной операции в 2015 году.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.