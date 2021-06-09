Украина вывела своих военных из состава миссии НАТО в Афганистане

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9 июня 2021, 18:17

Фото: соцсети

Украинские военные, участвовавшие в афганской операции НАТО «Решительная поддержка» вернулись на родину в числе первых. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

По данным агентства в натовской операции «Решительная поддержка» участвовал 21 военнослужащий ВСУ, все они вернулись на Украину. Напоминаем, что Незалежная направила в состав войск НАТО своих солдат для участия в вышеуказанной операции в 2015 году.

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