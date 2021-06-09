Войска ВВО примут участие в реконструкции БАМа

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9 июня 2021, 17:55

Фото: соцсети

Личный состав железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в середине апреля 2021 года из Амурской области и Хабаровского края на железнодорожную станцию Верхнезейск Зейского района Амурской области, выполнили первый этап запланированных работ. Были обеспечены условия проживания и питания военнослужащих, развернуты модульные полевые банно-прачечные комплексы, передвижные бани на базе автомобилей КамАЗ и полевые хлебозаводы. Ход работ проверил командующий Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход выполнения подготовительных работ перед началом реконструкции БАМа. Об этом сообщает МО РФ.

На объектах инфраструктуры БАМа продолжаются работы по сборке блочно-модульных городков. Задача по подготовке площадок под монтаж строений и палаточного лагеря на станции Огорон и станции Верхнезейск была завершена в мае текущего года. Блочно-модульные городки будут сданы в эксплуатацию в конце июня. Задействованы современные карьерные экскаваторы, самосвалы КамАЗ-65222 и бульдозеры ГСТ-12. Всего к работам привлечены более 450 военнослужащих ВВО и порядка 200 единиц тяжелой техники.

В 2021 году железнодорожные войска ВВО проведут комплекс работ по сооружению земляного полотна и удлинению водопропускных труб на двух объектах реконструкции-перегонах: Улак – Верхнезейск и Огорн – Молдавский. К работам спланировано привлечь более 900 военнослужащих и порядка 500 единиц техники.

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