Суд по делу о крушении рейса МН17 не принял свидетельские показания жителей ДНР

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9 июня 2021, 16:37

Фото: соцсети

Жители города Снежное в ДНР стали летом 2014 года очевидцами крушения малазийского авиалайнера, следовавшего рейсом МН17. Однако голландский суд отказался заслушать показания двух важных свидетелей. Сообщает в среду, 9 июня, РИА Новости.



Представители международной следственной группы отклонили важные свидетельства жителей Снежного, которые в день трагедии видели запуск ракеты с позиций боевиков ВСУ в оккупированной Киевом Амвросиевке. «Пара беженцев из Снежного, проживающих сейчас в РФ заявили, что стали очевидцами запуска ракеты 17 июля 2014 года в 17:20 из Амвросиевки, где на тот момент располагались украинские силовики», − цитирует агентство слова судьи Хелейн Керстенс-Фокенс.



Судебная чиновница уточнила, что информация была получена от Российской Федерации. Причиной отказа стали претензии к расположению Снежного. Указанный город находится далеко от зоны, где погибший самолёт пропал с радаров наблюдения.



Ранее сообщалось, что судья из Нидерландов Фредерик Стейнхёйс сообщил о тщетности попыток получить от США заявленные Вашингтоном спутниковые снимки МН17, на которых якобы виден российский «Бук».

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