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9 июня 2021, 13:57

Фото: соцсети

Минувшей ночью, истребители ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по объектам в Сирии. ПВО Дамаска успешно отразила несколько атак, однако, сообщается, что несколько целей все же были поражены израильтянами. Также по сообщениям разных источников, Израиль наносил удары из воздушного пространства Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

В информации не указывается, по каким целям были нанесены удары. Последнюю атаку Израиль предпринял 5 мая - на военные объекты в районе Джеблы к юго-западу от провинциального центра Латакия. Тогда погиб один человек, еще шестеро, в том числе ребенок и его мать, получили ранения. Джебла находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит форпостом проправительственных Сил национальной обороны (СНО), состоящих из алавитов - религиозного меньшинства Сирии, к которому принадлежит президент республики Башар Асад.

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