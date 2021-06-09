Россия тратит на развитие ядерного оружия значительно меньше, чем США, но добивается лучших результатов

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9 июня 2021, 12:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото: соцсети

Всего, по данным, опубликованным Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), страны ядерного клуба выделили на развитие ядерных вооружений в прошлом году 72,6 млрд долл. Абсолютным лидером в этом рейтинге являются США. На их долю приходится 37,4 млрд долл. Второе место прочно занимает Китай, чей ядерный бюджет достиг 10,1 млрд долл. На третьем месте - Россия, которая потратила около 8 млрд. Об этом сообщило ТАСС в начале текущей недели.

Россия тратит на ядерные вооружения примерно в 4,7 раза меньше денег чем США. При этом Вашингтон обвиняет Москву в непомерном производстве ядерных боеголовок. Так, директор разведывательного управления Министерства обороны (DIA) США генерал-лейтенант Скотт Берриер во время слушаний в Конгрессе заявил, что РФ, активно обновляет свой ядерный арсенал и производит боеголовки «сотнями ежегодно». Он также утверждает: «У России растет способность проецировать мощь с помощью высокоточных крылатых ракет большой дальности и ограниченного экспедиционного потенциала».

Российский военный эксперт Алексей Леонков указывает, что США, при рекордных тратах на развитие ядерного вооружения имеет в своём арсенале устаревшие ядерные ракеты и пусковые системы. Даже программное обеспечение стратегических сил США – 40 летней давности. Тогда как у России стратегические ядерные силы обновили свое вооружение на 86 %. Как понимать сей парадокс?

Напоминаем, что накануне МИД РФ обнародовал последние данные по состоянию ядерных сил России и США, которые остаются по-прежнему лидерами в этом сегменте вооружений. Так, на начало марта сего года, Россия имеет на вооружении в боевом состоянии МБР наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет, размещённых на стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах — 517 единиц. В арсенале РФ 1456 ядерных боеголовок. Всего в наличии у РФ 767 пусковых установок для МБР с ядерными боевыми частями. У Америки в боевом состоянии находится 651 ракета воздушного, наземного и морского базирования, 1357 ядерных боеголовок и 800 пусковых установок в развёрнутом и неразвёрнутом состояниях. В соответствии с Договором СНВ-3 (подписан в Праге 8 апреля 2010 года, действует с 5 февраля 2011 года) ядерные триады сторон не могут превышать 700 МБР, БРПЛ и стратегических бомбардировщиков, 1550 ядерных боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок всех типов базирования.

Вашингтон признал, что его ядерный арсенал безбожно устарел и на его обновление по плану выделяется около 500 млрд долл. Но, если расход финансов будет идти в том же ключе, как сейчас, существует вероятность, что США пустят деньги на ветер, не добившись желаемого результата.

Ядерные бюджеты других стран ядерного клуба по данным ICAN составили: у Великобритании - 6,2 млрд долл., у Франции - 5,7 млрд, Индии - 2,48 млрд, Израиля - 1,1 млрд и у Пакистана около 1 млрд долл. Аутсайдером оказалась КНДР, которая активно ведет разработки ядерного оружия и продолжает его испытания. Пхеньян потратил в 2020 году - 667 млн. долл.

Что касается России. Для подтверждения надёжности своих боеголовок Москва оказывается проводит испытания на старом полигоне на Новой Земле (в светское время он назывался «Москва -100»), но они носят неядерный характер. Такие же тесты проводят и США на своем не менее старом полигоне в Неваде.

При этом, США, в своей обычной манере, обвиняют Россию в нарушении Договора о запрещении ядерных испытаний во всех средах, в том числе и вопросах ограничения проведения подземных ядерных испытаний. По мнению американского Госдепа РФ «без уведомления проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом».

В действительности каждый подземный ядерный взрыв надёжно фиксируется с помощью современных сейсмических комплексов, поэтому голословность американских обвинений может быть легко разоблачена и наоборот. Кстати, США так и не ратифицировали вышеуказанный договор, кроме того, было выделено дополнительное финансирование «10 млн. Долл на реализацию проектов по сокращению времени, которое необходимо для проведения ядерного испытания, соответствующую поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год приняли в Капитолии на закрытом заседании».

Напоминаем, что договор об ограничении мощности подземных испытаний до 150 Кт, был подписан СССР и США в 1974 году, вступил в силу 1990-м. Более того Вашингтон и Москва договорились соблюдать мораторий на ядерные испытания вообще. Занимающий второе место в мире по расходам на ядерную программу Китай сейчас в ускоренном темпе клепает боеголовки и намерен в ближайшее время догнать лидеров ядерного клуба (РФ и США) по состоянию стратегического арсенала. На осень прошлого года ядерный арсенал КНР оценивался примерно в тысячу ядерных боезарядов.

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