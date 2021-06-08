EADaily: Пентагон ускоряет темп «решительного бегства» из Афганистана

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8 июня 2021, 19:52

Фото: соцсети

Более 50 процентов личного состава подразделений и боевой техники ВС США уже выведены из Афганистана. Об этом сообщили сегодня, 8 июня, в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону ответственности входят Центральная Азия и Ближний Восток).

«Для вывоза (из Афганистана) военных грузов осуществлено примерно 500 рейсов военно-транспортных самолëтов C-17. Кроме того, почти 13 тыс. единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Министерства обороны США для уничтожения. США также официально передали в распоряжение Министерства обороны Афганистана шесть баз. По оценкам CENTCOM, процесс вывода (войск) завершëн более чем на 50%», — отмечается в заявлении командования.

В то же время Пентагон ведет переговоры с Пакистаном, Узбекистаном и Таджикистаном о размещении своих баз на территориях этих стран. Пакистан наотрез отказался. Если Вашингтон договорится с Душанбе, то не ясна будет судьба 201-ой российской военной базы в Таджикистане и возможно встанет вопрос о российском военном присутствии в этой стране. Кстати, французские ВВС сворачивают свою базу в аэропорту Душанбе. По плану последний французский военный покинет Таджикистан до 31 декабря сего года.

Напоминаем, ранее, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил 3 июня, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведëт к усугублению внутреннего конфликта. Глава СВР подчеркнул тогда, что конфликт в Афганистане будет усугубляться «по мере того, как неудавшаяся операция США, которую назвали «Решительная поддержка», завершается таким «решительным бегством».

До этого, президент Джо Байден объявил в апреле о начале вывода войск США из Афганистана, который должен завершится к 11 сентября 2021 года. Уход американских войск с афганской территории идëт с опережением графика, заявил 27 мая глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

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