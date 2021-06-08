Аргументы Недели Армия 13+

В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива

, 18:07

В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива
Фото: соцсети

Обычно солдаты могут выпивать по две банки пива в день, но перед выводом войск из страны командир запретил употреблять спиртное. В лагере осталось почти 22 тыс. литров алкоголя — включая 60 тысяч банок пива. Об этом сообщает «PostNews».

В итоге власти решили переправить алкоголь обратно на родину.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью