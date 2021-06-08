В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива
8 июня 2021, 18:07
Обычно солдаты могут выпивать по две банки пива в день, но перед выводом войск из страны командир запретил употреблять спиртное. В лагере осталось почти 22 тыс. литров алкоголя — включая 60 тысяч банок пива. Об этом сообщает «PostNews».
В итоге власти решили переправить алкоголь обратно на родину.
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