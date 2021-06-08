Турецкие войска в Сирии несут потери

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июня 2021, 17:51

Фото: соцсети

В сети появилось видео уничтожения курдскими партизанами турецкой бронетехники с применением противотанкового реактивного комплекса. За последние несколько дней турецкие силы в Африне подверглись множественным нападениям, есть убитые и раненые.

Курдские Силы освобождения Африна (ALF) сообщают: «В период с 1 по 3 июня наши силы провели несколько эффективных операций против турецкого оккупационного государства и связанных с ним группировок наемников в Африне - оккупированном городе - и его сельской местности, в результате чего были уничтожены: 13 турецких солдат, 2 наёмника, 2 машины, ранены 4 турка».

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