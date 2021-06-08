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В работе сайтов западных СМИ произошел масштабный сбой

, 14:21

В работе сайтов западных СМИ произошел масштабный сбой
Фото: соцсети

Страницы ряда западных СМИ и сервисов, в частности британских, не открываются во вторник. В неработоспособности некоторых из них можно убедиться и в настоящий момент. Об этом сообщает «ТАСС».

В частности, не доступен сайт правительства Великобритании. В течение некоторого времени не открывался сайт газеты Financial Times. Газета The Guardian написала на своей странице в Twitter, что «сайт и приложение в настоящий момент затронуты масштабным отключением интернета и будут включены, как только будет возможно».

По данным портала Downdetector, сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Также неполадки наблюдаются у сервиса Amazon и всемирной системы онлайн-платежей PayPal.

Возможной причиной произошедшего агентство Associated Press назвало сбой в работе американского поставщика облачных сервисов Fastly. Об этом Associated Press сообщило на своей странице в Twitter.

«В настоящий момент мы изучаем потенциальные проблемы в работе наших CDN-услуг», - говорится в сообщении на сайте Fastly. Позже компания добавила, что «проблема установлена и в настоящий момент она устраняется».

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