Третий день массовых протестов в Ливане

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июня 2021, 13:33

Фото: соцсети

В Ливане протестующие сегодня пытались штурмовать министерство экономики в Бейруте во время акции протеста против «коррумпированного политического класса», поскольку страна погружается в худший экономический кризис в своей истории, который уже оставил более половины населения за черту бедности. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Центр Бейрута похож на зону боевых действий. Улицы завалены битым стеклом, опрокинутыми мусорными корзинами и остатками сгоревших шин. Банки и многие рестораны и магазины закрыты.

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