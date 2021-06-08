Польский МиГ-29 обстрелял летевший с ним в паре истребитель

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8 июня 2021, 13:19

Фото: ТАСС

Командование ВС Польши не подтвердило информацию о том, что истребитель МиГ-29 ВВС республики во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Об этом сообщает ТАСС.

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Об этом во вторник сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

В результате второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Пилот не пострадал и сумел посадить машину. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа.

Сообщается, что обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

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