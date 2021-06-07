НАТО заявляет, что снова хочет договариваться с Россией, в это не очень верится

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7 июня 2021, 19:13

Фото: соцсети

Североатлантический альянс в настоящий момент проводит контакты с РФ с целью созыва встречи Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник в Атлантическом совете. Об этом сообщает «ТАСС».

«Мы предложили России провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия – НАТО», - заявил он.

Столтенберг в очередной раз дословно повторил весь список обвинений альянса в адрес России, который фигурирует в каждом его выступлении. Он заявил о существовании «схемы враждебной деятельности России», которая якобы включает "вмешательство в демократические процессы Запада, подрывные действия кибератаки и дезинформацию". Он также утверждал, что Россия "поддерживает авторитарные режимы, такие как Белоруссия".

При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс считает необходимым продолжать диалог с Россией, чтобы обеспечить предсказуемость в отношениях.

Таяние льдов в Арктике, военная активность России в этом регионе, а также интерес к нему со стороны Китая повышают важность Арктики для НАТО, заявил Столтенберг. "НАТО всегда присутствовала в Арктике. Однако таяние льдов, а также увеличение российского военного присутствия <...>, а также рост китайского интереса и присутствия неизбежно повышают важность Арктики для НАТО. Это потенциальный новый морской путь из Европы в Азию, поэтому НАТО повышает свое присутствие в Арктике, - заявил он. - Страны НАТО, в том числе арктические, инвестируют в новые возможности, самолеты, подводные лодки и новую технику, чтобы гарантировать сохранение необходимого военного присутствия альянса в Арктике".

НАТО по своей инициативе прервала практически все направления взаимодействия с Россией весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов, которые до этого происходили по несколько раз в месяц стали проводиться по несколько раз в год, а в 2020 году не проводились совсем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла. Так она ответила на прозвучавшие ранее заявление генсека Столтенберга, что РФ не ответила на предложение альянса провести встречу СРН.

14 июня в Брюсселе пройдет саммит глав государств и правительств НАТО, на котором должна быть принята новая стратегическая концепция альянса на ближайшее десятилетие. В этом документе, в частности, будет подчеркиваться важность сохранения старых и создания новых позиций альянса в арктическом регионе. Помимо этого, страны НАТО намерены вернуться к задачам, ради которых 70 лет назад и создавался альянс, - сдерживанию России. Помимо России, впервые в истории в своем программном документе НАТО объявит своим новым стратегическим оппонентом Китай.

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