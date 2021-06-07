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Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией

, 16:26

Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией
Фото: соцсети

Ситуация вокруг "Нафтогаза" вызвала обеспокоенность в американской администрации. Кабмин Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз", назначив вместо него и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Решение по Коболеву пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

США подвергли критике столько резкое вмешательство государства в работу компании, увидев в нем возможность для коррупции и злоупотреблений.

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