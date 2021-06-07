ТАСС: Путин сегодня встретится с главой ФС ВТС Шугаевым

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7 июня 2021, 13:22

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин встретится в понедельник с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрием Шугаевым и обсудит ситуацию нечестной конкуренции на глобальном рынке. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С докладом у президента сегодня будет Дмитрий Шугаев. Это директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству», - сообщил он.

Песков отметил, что традиционно и сама эта служба, и направление ее деятельности являются очень важными. «Направление весьма и весьма емкое с точки зрения и технологий, и денег, которые зарабатывают на международных рынках, и в то же время подвергающееся, конечно, очень сильному давлению на рынок, давлению такой несправедливой, нечестной конкуренции со стороны наших оппонентов и конкурентов на этом рынке», - добавил он, пояснив, что на встрече речь пойдет «обо всем об этом».

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