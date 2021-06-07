ЗВО развернёт против НАТО гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал»

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2021, 12:33

фото: соцсети

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поступит на вооружение боевой авиации Западного военного округа. Ракеты комплекса способны поражать морские и наземные цели на скорости, которая делает малореальным перехват ракеты комплекса средствами противовоздушной обороны противника. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на информацию своих источников в Министерстве обороны Российской Федерации.



«Минобороны приняло принципиальное решение направить гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в части Западного военного округа (ЗВО). Сейчас прорабатывается вопрос о местах их дислокации. Правда, пока точные сроки развертывания ракетного комплекса в ЗВО собеседники издания назвать не смогли. По их словам, поставки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа и от сроков подготовки экипажей самолетов-носителей», — говорится в опубликованном материале газеты.



Таким образом, согласно официальным заявлениям и сообщениям СМИ, анонсировано развёртывание гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» во всех военных округах и на Северном флоте.



Вероятными носителями комплекса «Кинжал» в Западном военном округе выступят истребители МиГ-31 из состава 790-го истребительного ордена Кутузова III степени авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной Борисовской Померанской дважды Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 6-й армии ВВС и ПВО. Данный полк дислоцируется на аэродроме Хотилово в Бологовском районе Тверской области.



Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для поражения, как стационарных береговых объектов, так и морских целей (авианосцев, эсминцев). Штатным самолётом-носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» является модифицированный истребитель МиГ-31К.



Десять истребителей МиГ-31К с 1 декабря 2017 года несут опытно-боевое дежурство на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области.



Согласно информации озвученной Президентом России в ходе совещания с руководством российского военного ведомства и представителями военно-промышленного комплекса страны, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования авиационным ракетным комплексом «Кинжал» выполнено более 160 полётов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости