Зеленский заявил, что действия Вашингтона подрывают доверие Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2021, 12:27

Фото: соцсети

Он призвал «немедленно» включить Украину в НАТО. «Сейчас мы в опасности, сейчас на карту поставлена наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь». Об этом сообщает «PostNews».

Президент заявил, что действия Вашингтона в последнее время подрывают доверие Украины. «Все те действия, которые мы с вами обсудили, ослабляют внутреннюю уверенность Украины в непоколебимой поддержке».

Зеленский рассказал, что узнал об отказе США от санкций против «Северного потока-2» из прессы и очень удивился. «Я в самом деле думал, что касается «Северного потока — 2», что США, скажем так, оставались последним оплотом».

По его словам, это решение Белого дома не было направлено на поддержку украинского государства.

Ранее стало известно, что США откажется от санкций против российского газопровода. Если «Северный поток-2» достроят, Россия будет качать газ в Европу, минуя территорию Украины. В результате Киев будет терять от 2 до 6 млрд долларов год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости