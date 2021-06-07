«Военные» итоги недели: гиперзвуковое оружие США и «прощание» России с базой ВМФ в Судане

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2021, 11:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Судан отказал России в строительстве на своей территории военно-морской базы. В Москве с 22 по 24 июня пройдет Международная конференция по безопасности. В США испытали разгонный блок для гиперзвуковой ракеты. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что американская военная операция в Афганистане «Решительная поддержка», завершается решительным бегством. Индо-тихоокеанское Командование ВС США сообщило о экстренном выходе трети атомных подводных лодок в Тихий океан.



На прошедшей неделе стало известно, что власти Судана окончательно решили пересмотреть соглашение по созданию пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на Красном море. Эту новость огласил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн. В частности, он сказал:



«В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана. Оно было подписано при прежнем режиме, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении. Именно об этом шла речь на последних переговорах с российской стороной. Мы хотим в реализации этого соглашения достичь максимальной выгоды для себя».



Помимо этого, он заявил об открытости Судана к военному сотрудничеству с США. Откровенно говоря - невелика потеря для российского ВМФ, особенно если учесть, что из Красного моря есть только два очень узких выхода: пролив Баб Аль-Мандаб (извините, но это так звучит, согласитесь - очень зловеще) и Суэцкий канал. В случае военной обстановки противник сможет их легко заблокировать. Выходит, что база в Судане может стать для наших кораблей смертельной ловушкой.



Пока суданские военные кочевряжатся, Минобороны России налаживает взаимоотношения с другими странами. ДИМК МО РФ (ссылаясь на первого заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Евгения Ильина) информирует, что руководители военных ведомств и командующие вооруженными силами 49 стран уже согласились принять участие в Московской конференции по международной безопасности.



«О своей готовности принять участие в дискуссиях нам сообщили делегации, возглавляемые руководителями оборонных ведомств и командующие вооруженными силами 49 государств, руководители шести международных организаций и более 100 авторитетных российских и зарубежных экспертов», - сказал Ильин на брифинге для иностранных военных атташе.



Всего, по его словам, свое участие подтвердили более 600 делегатов из более чем 100 стран мира. В этом году Россия пригласила на конференцию глав военных ведомств 119 стран, причем без исключений для представителей государств, которые заморозили взаимодействие с Минобороны России.



«Московская конференция традиционно представляет собой открытую трибуну, где возможность изложить свои взгляды оценки предоставляется всем участникам без исключения», - пояснил первый замначальника ГУМВС.



Напоминаем, что в 2020 году конференция не проводилась и была отложена из-за пандемии до нормализации эпидемиологической обстановки. В этом году предусмотрено как очное участие делегаций, так и возможность подключения по видеоконференцсвязи. Пленарные заседания конференции будут посвящены стратегической стабильности и неконтролируемому распространению оружия массового поражения, и средств его доставки, киберугрозам, проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и опасности начала гонки вооружений, пандемии COVID-19. Также участники форума обсудят информационную безопасность, в том числе противодействие фальсификации истории, и использование фейковых новостей. Отдельные сессии будут посвящены военному и военно-техническому сотрудничеству в Африке и на Ближнем Востоке, переходу к экономическому развитию в Сирии, угрозам и вызовам в Латинской Америке, а также безопасности в Европе.



Ильин в ходе брифинга выступил с предложением «рассмотреть вопросы усиления военной активности в Европе, обсудить шаги по укреплению мер доверия, повышения транспарентности военной деятельности, восстановлению многостороннего диалога в сфере безопасности». Он считает, что «в рамках этой дискуссии можно обсудить и последствия разрушения системы контроля над вооружениями в Европе, а также дальнейшее развитие безопасности в так называемую эпоху пост-ДРСМД».



Основные мероприятия конференции пройдут 23 и 24 июня. 22 июня участникам покажут музейный комплекс «Дорога Памяти» и Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военный городок 100-го отдельного полка обеспечения.

Ильин уточнил, что на сайте Министерства обороны открыт специальный раздел, посвященный конференции. На брифинге присутствовали более 100 военных атташе из стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.



За океаном отрапортовали о первых подвижках в создании гиперзвукового оружия. Концерны Lockheed Martin и Northrop Grumman провели успешно испытания разгонного блока будущей гиперзвуковой ракеты в рамках развития программ обычного быстрого удара (CPS) ВМС США и гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW) Армии США. Об этом сообщил специализированный американский журнал «Аэроспейс».



В ходе наземных испытаний ВМС США первой ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты отмечены положительные результаты, докладывают разработчики. Двигатель работал в течение всего периода тестов и соответствовал рабочим параметрам и целям в ожидаемых пределах. Lockheed Martin выступает в качестве основного разработчика систем вооружения, а Northrop Grumman разработала двигатель, чтобы обеспечить разгон гиперзвуковой ударной ракеты ВМС США и армии США.



Испытываемый боеприпас CPS — это гиперзвуковая планирующая ракета и система вооружения, которая обеспечивает полеты на большие расстояния с высокой живучестью и способностью преодолевать ПРО противника. CPS и другая ракета LRHW -имеют общий универсальный снаряд, который может быть запущен с надводных кораблей, подводных лодок и наземных мобильных пусковых установок. Напоминаем, что Россия уже имеет в своём арсенале гиперзвуковое оружие, а США пока топчутся в его создании на месте. В 1990-е годы Америка получила доступ к российским технологиям и прогрессировала в разработке данного типа вооружений. Всё закончилось в тот момент, когда новое российское политическое руководство в 2000-е закрыло для них этот доступ.



И на поле боя американские вооружённые силы не могут похвастаться своими великими достижениями. На минувшей неделе директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается и ведëт к усугублению внутреннего конфликта.



«Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведëт к усугублению внутреннего конфликта. Мы прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время», — отметил глава российского внешнеразведывательного ведомства.



Сергей Нарышкин подчеркнул, что конфликт в Афганистане будет усугубляться «по мере того, как неудавшаяся операция США, которую назвали «Решительная поддержка», завершается таким «решительным бегством».



Тем временем, Вашингтон решил поиграть мускулами. Треть подводных лодок американского военного флота вышла в Тихий океан в конце недели, в экстренном порядке для проверки боеготовности в рамках учений Agile Dagger 2021. Об этом командование подводных сил 7 флота ВМС США объявило через Twitter.



В учениях задействованы субмарины из Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего. Утром 4 июня они прибыли на объединенную базу Перл-Харбор-Хикэм в американском штате Гавайи. В ходе учений будет отработано развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Командование проверит готовность флота к выполнению прицельных ударов по наземным целям баллистическими и управляемыми ракетами, а также их взаимодействие в борьбе с подводными лодками и кораблями противника.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости