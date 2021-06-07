Если США вступят в вооружённый конфликт с КНР из-за Тайваня, это может спровоцировать Третью мировую войну

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2021, 09:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Поддержка, которую США оказывают Тайваню, является главным раздражителем для Пекина. Впрочем, эта проблема вплотную увязывается с присутствием американских МВС в Южно-Китайском море, которое Пекин считает своими внутренними водами. Вашингтон в отношениях с Китаем в последние несколько лет ведет себя крайне агрессивно, несмотря на тот факт, что КНР, по признаю самих же американских военных, выстроил мощные вооружённые силы, способные успешно конкурировать с Пентагоном. Эксперты предвидят, что вооружённый конфликт между США и КНР, к которому обе стороны готовятся основательно, может стать катализатором Третьей мировой войны.

Вокруг Тайваня складывается взрывоопасная обстановка. Присутствие в Тайваньском проливе американских и китайских боевых кораблей, периодические облёты бортами военной авиации США и КНР острова, могут привести к случайному конфликту. Тем более, если учесть, что американские корабли зачастую находятся в зоне поражения китайских ракет.

Вашингтон понимает, что время работает против него. Уже сейчас ВМС НОАК превосходят по числу современных боевых надводных кораблей американский военный флот, но уступает по тоннажу самых крупных кораблей – авианосцев. Военное строительство в Китае идет ударными темпами. Верфи поднебесной производят боевые корабли, как горячие пирожки, Штатам за ними не угнаться. К тому же, надо учитывать то обстоятельство, что американские силы распылены по всему миру и разделены на девять командований и шесть военно-морских объединений (2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7 -й флоты). А Китайские ВС и военно-морские силы в основном сосредоточены в АТР. Получается, что на данном ТВД НОАК имеет значительное преимущество. Кроме того, если США вздумается вести сухопутную войну на территориях континентального Китая, их ждёт неминуемое поражение. Даже при беглой оценке НОАК видно, что она является серьёзным конкурентом Вооруженным силам США в целом. Пентагон вряд ли сможет доставить к Китайским берегам столько войск, чтобы они хоть в какой-то мерее представляли значительную численность, огневую и техническую мощь в сравнении с возможностями Вооружённых сил КНР.

Что касается ядерной триады. По данным, полученным из разных источников, в прошлом году ядерный арсенал Пекина уже превысил 1000 боеголовок, находящихся на оперативном дежурстве. Реальное число межконтинентальных баллистических ракет КНР не известно, но с уверенность можно говорить, что оно превосходит американский арсенал. По данным российского МИДа - США в соответствии с договором СНВ-3 располагает 651 ракетой воздушного, наземного и морского базирования. В арсенале Пентагона - 1357 ядерных боеголовок и 800 пусковых установок в развёрнутом и неразвёрнутом состояниях.

США могут создать мощную авианесущую корабельную группировку в Тихом океане (у Штатов 11 авианосцев) и с большой вероятностью (в случае войны) будут использовать свою стратегическую бомбардировочную авиацию. Чему НАОК может противопоставить свои мощные войска ПВО и ракетные комплексы дальнего и среднего радиуса действия, среди которых важное место занимает гиперзвуковое оружие, которого у США нет. Кстати, Китай уже давно сформировал подразделения ВВС, оснащённые истребителями пятого поколения и здесь у США нет преимущества.

На прошлой неделе Тихоокеанское командование Америки вывело из военно-морских баз: Перл-Харбора, Бремертона и Сан-Диего практически все свои атомные подводные лодки стратегического и общего назначения. В рамках учений Agile Dagger 2021 предусмотрено развёртывание американских подводных сил на Тихоокеанском ТВД для отработки ядерных ударов и борьбы против субмарин вероятного противника. Кто рассматривается в качестве этого противника – вопросов не возникает.

Сколько китайских подводных атомных субмарин вышли им на встречу мы наверно никогда не узнаем. КНР умеет хранить свои тайны поэтому о точной численности подводного парка ВМС НОАК говорить не приходится. Из открытых источников известно, что это - как минимум 6 АПЛ стратегического назначения класса «Цинь». Также с некоторой (незначительной) долей уверенности можно говорить, что Пекин располагает 8 АПЛ общего назначения и более 50 дизель-электрическими субмаринами.

В Тихом океане США имеет 38 подводных атомоходов различного назначения. Видимо именно на них делается основной расчёт.

Поскольку уязвимость авианесущих групп надводных кораблей – очевидна. Несмотря на то, что Корпус морской пехоты США усилено готовится к боям на Дальневосточном ТВД, возможность его использования в американо-китайском конфликте экспертами оценивается слишком низко. Как было отмечено выше, Пентагону не удастся собрать достаточно мощную группировку чтобы конкурировать с войсками КНР на суше. Использование, так называемого, превентивного молниеносного удара против Китая высокоточными средствами обычного поражения – ожидаемого результата не даст. Американское командование это осознаёт. Здесь не получится пройти парадом как в Ираке. Значит, в конечном счёте - всё будет решать стратегическое ядерное оружие. Учитывая это, вызывает удивление крайняя задиристость и высокомерность американских вояк. Им, похоже, не терпится быть не просто битыми, но и поджаренными на ядерном огне.

Строго говоря, Штатам не стоит нарываться на войну против Китая в ныне сложившейся непростой международной обстановке, когда придётся отвлечь значительные силы для сдерживания России, которая вполне может оказать военную поддержку КНР. Поэтому, рассматривая возможность начала и развития военного конфликта между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня мудро было бы предусмотреть вероятность перерастания этого конфликта в Третью мировую войну.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости