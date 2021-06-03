У конкурента «Северного потока 2» проблема - Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

Аргументы Недели → Армия 13+

3 июня 2021, 22:50

Фото: соцсети

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода Baltic Pipe, который является конкурентом «Северного потока 2» на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс, ссылаясь на польский информационный портал Biznes Alert.

«Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Baltic Pipe, была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения», - прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год протяженностью 900 км должно закончиться к октябрю 2022 года, совпадая с окончанием долгосрочного контракта Польши с «Газпромом». Польские политики и бизнес, которые активно борются с проектом газопровода «Северный поток 2», противопоставляют его своему проекту Baltic Pipe (Балтийская труба).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости