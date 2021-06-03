Операция «Решительная поддержка» войск США в Афганистане оборачивается решительным бегством

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3 июня 2021, 18:44

Фото: соцсети

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится сегодня, 3 июня, с рабочим визитом в Белоруссии, заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, что ведëт к усугублению внутреннего конфликта. Об этом пишет EADaily.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведëт к усугублению внутреннего конфликта. Мы прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время», — отметил глава российского внешнеразведывательного ведомства.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что конфликт в Афганистане будет усугубляться «по мере того, как неудавшаяся операция США, которую назвали «Решительная поддержка», завершается таким «решительным бегством».

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